المفتي يحدد يومي تاسوعاء وعاشوراء

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين أن يوم غد الثلاثاء 16-6-2026م هو غرة شهر محرم لعام 1448هــ.

وذكّر أن يومي تاسوعاء وعاشوراء سيوافقان يومي الأربعاء والخميس 24-25/6/2026م، سائلا الله العلي القدير أن يجعله عام خير وعز ونصر لشعبنا الفلسطيني ولأمتنا الإسلامية.

وشهر الله المُحَرَّم سمي بهذا الاسم من باب التشريف له، والتأكيد على أنَّ الله -تعالى- هو الذي حرَمَّه فلا يستطيع أحد تحليله.

والشهر المحَرَّم هو أفضل الأشهر الحُرُم، وقد جاء عن أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه-: (أنَّه سأَلَ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال: أيُّ الرِّقابِ أَزْكى، وأيُّ الليلِ خَيرٌ، وأيُّ الأشهُرِ أفضَلُ؟ فقال له: أَزْكى الرِّقابِ أَغْلاها ثَمنًا، وخَيرُ الليلِ جَوفُه، وأفضَلُ الأشهُرِ شَهرُ اللهِ الذي تَدْعونَه المُحرَّمَ)، وقال ابن رجب: إنّ المقصود من ذلك أفضل الأشهر بعد رمضان.

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين: