الاحتلال يهدم منازل وبركسات في يطا ويستولي على معدات في سلوان

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عددا من المنازل والبركسات وبئر ماء، واقتلعت أشجارا مثمرة في بلدة يطا جنوب الخليل.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة إغزيوة التابعة لبلدة الكرمل شرق يطا، وهدمت بركسين زراعيين مساحتاهما 1000 متر مربع، تعود ملكيتهما للمواطن خليل عيسى ربعي، كما هدمت مسكنين اثنين من الطوب والصفيح تعود ملكيتهما للشقيقين مؤيد وزيد خليل ربعي وتؤويان 15 فردا.

وهدمت قوات الاحتلال أيضا جدارا إسمنتيا تعود ملكيته للمواطن محمود عيسى ربعي، وهدمت مسكنا من الكوب والصفيح مساحته 120 مترا مربعا للمواطن أحمد عيسى ربعي ويؤوي 10 أفراد، واقتلعت ما يقارب 20 شجرة مثمرة خلال عمليات الهدم.

وفي منطقة ماعين التابعة لبلدة الكرمل، هدمت سلطات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء وبئر مياه بسعة 130 كوبا، واقتلعت عددا من الأشجار المثمرة تعود مليكتها للمواطن روضي أبو عرام الجبارين.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال، اليوم الاثنين، برفقة قوات من جيش الاحتلال وشرطته، أرض المواطن المقدسي خالد الزير في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واستولت على معدات وممتلكات من داخلها.

وأفادت مصادر محلية بأن طواقم البلدية شرعت باقتلاع عدد من الأشجار من الأرض، كما استولت على المعدات والحيوانات الموجودة فيها، وسط انتشار لقوات الاحتلال التي وفرت الحماية لعمليات الاقتحام والاستيلاء.

وتتعرض أراضي المواطنين وممتلكاتهم في بلدة سلوان بشكل متواصل لإجراءات سلطات الاحتلال وممارساتها، التي تشمل الهدم والاستيلاء على الأراضي، في إطار سياسات تستهدف الوجود الفلسطيني في البلدة الواقعة جنوب المسجد الأقصى المبارك.

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين: