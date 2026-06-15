انسحاب جماعي من حفل جامعة ستانفورد احتجاجا على عقود "غوغل" مع الاحتلال

انسحب عشرات الطلبة والخريجين من مراسم التخرج في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية، احتجاجاً على عقود شركة "غوغل" مع الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما التعاون التقني المرتبط بجيش الاحتلال، الذي يعتبره المحتجون دعماً للإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة.

وجاءت الخطوة الاحتجاجية أثناء إلقاء الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل" سوندار بيتشاي، كلمته في حفل التخرج، حيث غادر المشاركون المدرجات بشكل منظم، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بعقود الشركة مع جيش الاحتلال.

وقال منظمو الاحتجاج، من مجموعتي "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" و"لا للتكنولوجيا من أجل الفصل العنصري"، إن انسحابهم جاء رفضاً لتورط شركات التكنولوجيا الكبرى في تقديم خدمات وتقنيات يمكن استخدامها في دعم العمليات العسكرية للاحتلال، بما يسهم في تعميق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وركز المحتجون على عقود "غوغل" مع الاحتلال، معتبرين أن استمرار هذه الشراكات في ظل حرب الإبادة على غزة يعكس انحيازاً واضحاً للمنظومة العسكرية الإسرائيلية، ويجعل الشركة جزءاً من بنية الدعم التقني التي يستفيد منها جيش الاحتلال.

وندد الطلبة بتعاون "غوغل" مع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ووكالة الهجرة والجمارك (ICE)، مؤكدين رفضهم استخدام التكنولوجيا في أنظمة المراقبة والقمع والاستهداف، سواء بحق الفلسطينيين أو المهاجرين والمجتمعات المهمشة داخل الولايات المتحدة.

وأظهرت مشاهد من الحفل رفع عدد من الطلبة الأعلام الفلسطينية قبل انسحابهم، في رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني، وتأكيداً على استمرار الحراك الطلابي داخل الجامعات الأمريكية رفضاً للإبادة الجماعية في غزة، واحتجاجاً على الشركات المتهمة بتقديم دعم تقني أو عسكري للاحتلال.

ويأتي هذا التحرك في سياق موجة متواصلة من الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية، تطالب بوقف أشكال التعاون الأكاديمي والتقني والعسكري مع الاحتلال، ومساءلة شركات التكنولوجيا بشأن عقودها الحكومية والعسكرية، في ظل تصاعد الدعوات لإنهاء أي شراكات يُنظر إليها على أنها تسهم في دعم الحرب على قطاع غزة.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: