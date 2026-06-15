أكثر من 300 مستوطن يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوساً تلمودية

اقتحم عشرات المستوطنين، الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن 302 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

ويواصل الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، لا سيما خلال فترات الاقتحامات، عبر التضييق على المصلين وإبعاد عدد من المرابطين وحراس المسجد.

يذكر أن المسجد الأقصى المبارك شهد تصاعداً خطيراً وغير مسبوق في وتيرة الاقتحامات خلال شهر أيار/ مايو الماضي، حيث اقترب عدد المقتحمين من 10 آلاف شخص، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين