مهمة صعبة لمصر أمام بلجيكا المتألقة في افتتاح مشوار المجموعة السابعة

لم يسبق لمنتخب مصر أن حقق أي فوز في كأس العالم حيث يواجه الإثنين تحديا كبيرا بلقائه بلجيكا المتألقة في سياتل ضمن المجموعة السابعة.

وتشارك مصر في النهائيات للمرة الرابعة فقط منذ عام 1934، بعد مشوار تصفيات أول خال من الهزائم (8 انتصارات، تعادلان).

ويقود الإدارة الفنية للفراعنة هدافهم التاريخي حسام حسن الذي نجح في بناء قاعدة دفاعية صلبة، حيث حافظت مصر على نظافة شباكها في أربع من آخر خمس مباريات، لكن الاستثناء كان الخسارة أمام البرازيل 1-2 في آخر مباراة دولية ودية.

توقيت المباراة والقنوات الناقلة

تدور المباراة على ملعب "لومن فيلد" في مدينة سياتل بولاية واشنطن وتنطلق على الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش (التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وأوروبا الوسطى).

وسيتم بث المباراة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قنوات بيين سبورت القطرية وفي فرنسا على قناة إم 6 وقنوات بيين سبورت في نسختها الفرنسية.





ستكون المواجهة الرسمية الأولى بين المنتخبين اللذين التقيا وديا عشية انطلاق النسخة الأخيرة في قطر وفازت مصر وقتها 2-1 في الكويت.

مصر تعول على محمد صلاح وعمر مرموش

وتعول مصر على قائدها ووصيف هدافيها التاريخيين محمد صلاح (67 هدفا) الذي لا يفصله سوى هدفين عن تحطيم الرقم القياسي التاريخي الذي يملكه مدربه حسن.

وساهم صلاح الذي رحل هذا الصيف عن ليفربول الإنكليزي حيث صنع مجده وأسطورته، بشكل مباشر في 60% من أهداف منتخب بلاده في التصفيات (9 أهداف، 3 تمريرات حاسمة).





كما يبرز مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي عمر مرموش الذي سيكون في مواجهة زميله في النادي جيريمي دوكو الساعي إلى مواصلة تألقه في كأس العالم بعدما ساهم في سبعة أهداف لبلجيكا خلال التصفيات (5 أهداف، تمريرتان حاسمتان).

مواجهة قوية ضد بلجيكا دي بروين و جيريمي دوكو

وتأمل بلجيكا بقيادة مدربها الفرنسي رودي غارسيا، في التعويض بعد خروجها من دور المجموعات خلال كأس العالم 2022، مستندة إلى سجل قوي يتمثل في خسارة واحدة فقط خلال آخر 15 مباراة في دور المجموعات بالمونديال (8 انتصارات، 6 تعادلات).

المصدر / وكالات