الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 33 معتقلا

قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 33 معتقلا.

وأوضحا في بيان مشترك، أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود (ملف سري)، علما أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3376 حتى شهر أيار/مايو الماضي.

وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد):

1. محمد أسامة إبراهيم مطر – بلعين – 4 أشهر

2. أواب كمل مصطفى غريفة – نور شمس – 6 أشهر

3. أنور يوسف خليل رشيايدة – الرشايدة – 6 أشهر

4. براء رائد خليل العمور – تقوع – 4 أشهر

5. حسن محمد تيسير علاونة – جبع – 6 أشهر

6. عبد الرازق إياد خالد حامد – سلواد – 6 أشهر

7. حميد رضوان حميد حمامرة – بيت ساحور – شهران

8. إيهاب منذر أحمد الكرد – بيت لحم – شهران

9. إبراهيم سمير إبراهيم عسعس – بيت لحم – 4 أشهر

10. عبد الله يوسف محمد الخطيب – قفين – 4 أشهر

11. سعيد أحمد محمد أبو شلباية – البيرة – 4 أشهر

12. عمر نضال محمد زين – رام الله – 4 أشهر

13. محمود سمير أحمد رضوان – عزون – 6 أشهر

14. أحمد ياسين سليمان محمد مرشود – نابلس – 6 أشهر

15. محمد سامر محمد صفران – أبو ديس – 6 أشهر

16. خالد سيف خالد عجولي – قفين – 6 أشهر

17. أكرم وليد محمد عمر – دورا – 6 أشهر

18. عبد السلام محمود فايق ضراغمة – طوباس – 4 أشهر

19. محمد ظاهر الحسين قوت – مادما – 6 أشهر

20. كريم خالد فالح صالح – بورقة – 3 أشهر

21. خالد محمد خضر سلامة – البقعة – 3 أشهر

22. عبد الرحمن حسن حمد الله عودة – كفر ثلث – 6 أشهر

23. أحمد هارون جميل حجة – بورقة – 3 أشهر

24. محمد نضال شوكت مسودة – الخليل – 4 أشهر

25. محمد عبد الرحمن صادق حنايشة – قباطية – 4 أشهر

26. عبد الله محمد خليل محاميد – دير ضعيف – 6 أشهر

27. براء أمجد محمد زيد – الجلزون – 4 أشهر

28. مصعب محمد طاهر معلّا – بيت لحم – 4 أشهر

29. حمدي عيسى أحمد هرش – نابلس – 4 أشهر

30. محمد خالد موفق إبراهيم مدني – رفيديا – 6 أشهر

31. عز الدين يوسف يونس حروب – دير سامت – 6 أشهر

32. عوض الله محمد أنيس أبو عين – رام الله – 4 أشهر

33. علي مؤيد محمود شحرور – بلعا – 4 أشهر

المصدر / فلسطين أون لاين