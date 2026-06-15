هدم قرية العراقيب للمرة الـ245 وسط استمرار محاولات تهجير سكانها في النقب

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، مساكن وخيام أهالي قرية العراقيب في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة، وذلك للمرة الـ245 منذ عام 2010، في إطار سياسة متواصلة تستهدف القرية.

ونفذت آليات السلطات عملية الهدم بحماية الشرطة والقوات التابعة لها، ما أدى إلى تشريد العائلات وتركها في العراء في ظل ارتفاع درجات الحرارة، فيما يواصل السكان التمسك بأرضهم وإعادة بناء مساكنهم وخيامهم عقب كل عملية هدم.

وتعد هذه أول عملية هدم تتعرض لها القرية منذ بداية عام 2026، بعدما شهدت خلال عام 2025 عشر عمليات هدم، مقابل 11 عملية في عامي 2024 و2023، و15 عملية في عام 2022، و14 عملية في عام 2021، ضمن محاولات متكررة لدفع السكان إلى مغادرة أراضيهم.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد نفذت أول عملية هدم لقرية العراقيب في 27 تموز/يوليو 2010، فيما جرت آخر عملية هدم قبل اليوم في 24 كانون الأول/ديسمبر 2025.

المصدر / فلسطين أون لاين