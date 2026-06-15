صحفي مقرب من نتنياهو يهاجم كوشنير وويتكوف ويصفهما بـ"اليهوديين الخائنين"

شنّ الصحفي الإسرائيلي ينون ماغال، المعروف بقربه من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، هجوماً حاداً على جاريد كوشنير والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، واصفاً إياهما بـ"اليهوديين الخائنين"، وذلك على خلفية الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إيران.

وقال ماغال إن ترمب خرج خاسراً من الاتفاق، معتبراً أن كوشنير وويتكوف "باعا إخوتهما في إسرائيل"، واتهمهما بتشجيع الرئيس الأميركي على المضي في الاتفاق.

وأضاف أن ذلك جرى بمساعدة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ودول الخليج، معتبراً أن النتيجة النهائية هي أن "إسرائيل بقيت وحدها".

وتأتي هذه التصريحات في ظل موجة انتقادات متصاعدة داخل الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية للاتفاق، وسط مخاوف من انعكاساته على "المصالح الأمنية الإسرائيلية".

المصدر / فلسطين أون لاين