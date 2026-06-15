الأرصاد الجوية: أجواء حارة حتى الأربعاء

وقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، الاثنين، صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعاً غدا الثلاثاء، حيث يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية وحاراً في بقية المناطق، فيما يطرأ ارتفاع إضافي يوم الأربعاء ليصبح الجو حاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق.

وأضافت أن درجات الحرارة ستنخفض يوم الخميس المقبل، مع بقاء الأجواء حارة نسبياً في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة بين الساعة الحادية عشرة صباحاً والرابعة عصراً، كما دعت إلى تجنب إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

المصدر / فلسطين أون لاين