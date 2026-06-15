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منتخب اليابان ينتزع تعادلًا مثيرًا أمام هولندا

15 يونيو 2026 . الساعة 02:12 بتوقيت القدس
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لقطة من مباراة منتخب اليابان مع هولندا

انتزع المنتخب الياباني تعادلًا مثيرًا أمام نظيره الهولندي بنتيجة (2-2)، في أرلينغتون بولاية تكساس، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2026.
وبدأ المنتخب الهولندي اللقاء بقوة نسبية، وافتتح القائد فيرجيل فان دايك التسجيل في الدقيقة (51) برأسية متقنة، قبل أن ينجح الياباني كيتو ناكامورا في إدراك التعادل سريعاً عند الدقيقة (57) بتسديدة مركزة أعادت التوازن للمباراة.

ولم يتأخر الرد الهولندي كثيراً، إذ أعاد كريسينسيو سومرفيل التقدم لـ"الطواحين" في الدقيقة (64)، مستغلاً تمريرة حاسمة من غرافنبيرخ، في وقت بدا فيه المنتخب الأوروبي قريباً من حسم المواجهة.
لكن المنتخب الياباني رفض الاستسلام، وواصل ضغطه حتى اللحظات الأخيرة، ليترجم إصراره بهدف قاتل في الدقيقة (89) عبر كوكي أوغاوا الذي ارتقى لركنية نفذها جونيا إيتو، وحولها برأسية عجز الحارس بارت فيربروخن عن التعامل معها بالشكل الصحيح، لتستقر في الشباك.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم أفضلية نسبية للمنتخب الهولندي من حيث الاستحواذ، حيث اعتمد الفريق بقيادة رونالد كومان على أسلوب 4-3-3 الهجومي، مقابل تنظيم دفاعي ياباني صارم بقيادة هاجيمي مورياسو بخطة 3-4-3 تعتمد على المرتدات السريعة.

وفي الشوط الثاني، ارتفع إيقاع المباراة بشكل واضح، وشهد فرصاً خطيرة أبرزها تسديدة تاكيفوسا كوبو التي ارتدت من العارضة، إلى جانب تدخل دفاعي حاسم من الهولندي فان دي فين في اللحظات الحرجة.

ومع ضغط ياباني متواصل في الدقائق الأخيرة، فرض "الساموراي الأزرق" حصاراً على مناطق هولندا، حتى نجح في انتزاع هدف التعادل الذي منح كل فريق نقطة في بداية مشواره بالمجموعة السادسة.

المصدر/ وكالات

#تعادل جنوني #المنتخب الهولندي في كأس العالم #الفريق الياباني

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