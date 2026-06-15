سرقة وإعصار.. منتخب إنجلترا يعاني في أمريكا



عاش منتخب إنجلترا أجواءً متوترة منذ لحظة وصوله إلى مدينة كانساس سيتي الأمريكية، ضمن استعداداته للمشاركة في كأس العالم 2026، بعدما تزامنت بداية معسكره مع سلسلة من الأحداث الأمنية والظروف الجوية القاسية التي أربكت برنامجه التحضيري.

وبعد ساعات قليلة من وصول بعثة “الأسود الثلاثة”، أطلقت السلطات المحلية صفارات الإنذار تحذيراً من عاصفة رعدية عنيفة واحتمال حدوث إعصار مفاجئ، ما دفع فرق الطوارئ إلى توجيه السكان والبعثات الرياضية نحو الملاجئ والمباني الآمنة بشكل عاجل.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن المنطقة تشهد حالة عدم استقرار جوي حاد، يصاحبها رياح شديدة قد تصل سرعتها إلى نحو 129 كيلومتراً في الساعة، محذرة من خطورة البقاء في الأماكن المفتوحة أو قرب النوافذ بسبب احتمال تطاير الحطام بشكل قاتل.

وبناءً على هذه التحذيرات، تلقت بعثة المنتخب الإنجليزي تعليمات مباشرة بالبقاء داخل مقر الإقامة وتعليق أي تحركات خارجية، وسط إجراءات احترازية مشددة داخل الفندق ومحيطه. كما دفعت الظروف الجوية السلطات المحلية إلى إلغاء فعاليات جماهيرية كانت مقررة في المدينة، ضمن جهود احتواء المخاطر وضمان سلامة المشجعين والسكان.

وتأتي هذه التطورات لتزيد من صعوبة بداية رحلة المنتخب الإنجليزي في الولايات المتحدة، خاصة أنها ليست الأزمة الأولى التي تواجه الفريق منذ وصوله، إذ تعرضت بعثته في وقت سابق لحادثة سرقة طالت معدات تدريبية قبل انتقاله إلى كانساس سيتي، ما اضطر الجهاز الفني إلى إعادة ترتيب بعض الجوانب اللوجستية الخاصة بالتحضيرات.

ورغم هذه الاضطرابات المتتالية، تمكن المنتخب الإنجليزي من تنفيذ حصة تدريبية جماعية قصيرة بعد وصوله، في محاولة للحفاظ على جاهزية اللاعبين قبل دخول أجواء البطولة الرسمية.

ويواصل الجهاز الفني متابعة الوضع عن كثب بالتنسيق مع الجهات المنظمة، في وقت يستعد فيه المنتخب الإنجليزي لافتتاح مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام المنتخب الكرواتي في مدينة أرلينغتون، وسط ترقب لمدى تأثير هذه الظروف على بداية مشواره المونديالي.

المصدر/ وكالات: