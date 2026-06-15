ألمانيا تكتسح كوراساو بسباعية في بداية مشوار المونديال

كرر منتخب ألمانيا انتصاره التاريخي الشهير على البرازيل بنتيجة 7 / 1 حيث اكتسح كوراساو، المُشارك لأول مرة في كأس العالم لكرة القدم، بنفس النتيجة وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة 2026 المقامة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ولم يرحم المنتخب الألماني ضعف منافسه ليحقق انتصارا تاريخيا، بينما اكتفى منتخب كوراساو بدخول التاريخ من خلال تسجيله أول الأهداف.

افتتح فيليكس نميشا التسجيل لألمانيا في الدقيقة السادسة، ثم تعادل ليفانو كوميننسا لصالح كوراساو في الدقيقة 26.

وأعاد نيكو شلوتربيك التقدم لألمانيا في الدقيقة 38، ثم أضاف الهدف الثالث كاي هافيرتز من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وسجل جمال موسيالا هدفا رابعا في الدقيقة 47، ثم أضاف ناثانيال براون الخامس بالدقيقة 68، وتواصل مهرجان أهداف الألمان بالهدف السادس الذي حمل توقيع دينيز أونداف في الدقيقة 78، واختتم السباعية بعدها بعشر دقائق جوشوا كيميتش.





وضمن منتخب ألمانيا بشكل كبير التأهل للدور الثاني بفضل هذا الانتصار العريض، بينما يلتقي فجر الإثنين في نفس المجموعة منتخبا كوت ديفوار والإكوادور.

ووضع ألمانيا منافسه صاحب الخبرات القليلة، تحت ضغط مبكر، حيث فرض حصارا هجوميا على دفاعات كوراساو بحثا عن ثغرة.

وبدا واضحا أن فريق المدرب الهولندي المخضرم، الذي أصبح أكبر مدرب يقود منتخبا في كأس العالم، يلعب على التأمين الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة.

ولم يتأخر هدف تقدم ألمانيا كثيرا حيث جاء في الدقيقة السادسة عن طريق فيليكس نميشا، إذ استغل مهاجم هامبورج، تمريرة من لاعب ليفربول فلوريان فيرتز، ليسدد كرة في الزاوية البعيدة اكتفى الحارس روم بمشاهدتها.

واستمرت أفضلية ألمانيا في السيطرة والاستحواذ، لكن بمرور الوقت اكتسب منتخب كوراساو جرأة جعلته يتخلى عن حذره الدفاعي.





وكانت الدقيقة 21 تاريخية بالنسبة لكوراساو، فقد نجح منتخب البلد الصغير في تسجيل أول أهدافه بالمونديال، ليهز شباك العملاق مانويل نوير، العائد من الاعتزال الدولي.

وجاء الهدف من تسديدة ليفانو كوميننسا التي اصطدمت بأقدام الدفاع وعلت عن متناول قفازي نوير وسكنت الشباك.

هذا التعادل أحرج الألمان، لتبدأ رحلة البحث عن التقدم من جديد، عن طريق ضغط مكثف من الوسط والأطراف.

ونجح المدافع نيكو شلوتربيك في تسجيل الهدف الثاني لألمانيا متابعا كرة عرضية من ناثانيال براون في الدقيقة 38.

وبعد الهدف سيطرت ألمانيا على الدقائق المتبقية من الشوط الأول.



وفي الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني نجح نميشا في الحصول على ركلة جزاء، سجل منها لاعب أرسنال كاي هافيرتز الهدف الثالث، ليدخل فريق المدرب يوليان ناغلسمان استراحة ما بين الشوطين بأفضلية مريحة نسبيا.

ومع بداية الشوط الثاني بدا المنتخب الألماني أكثر جدية، ليعزز تقدمه بهدف رابع في الدقيقة 47، عن طريق لاعب بايرن ميونخ جمال موسيالا.





واستغل موسيالا تمريرة زميله في الفريق البافاري، يوشوا كيمتش، ليسدد كرة أرضية في الشباك.

وأهدر ليروي ساني فرصة تسجيل الهدف الخامس من انفراد بالمرمى في الدقيقة 62 بعد تمريرة رائعة عن طريق المدافع جوناثان تاه.

ونجح براون في إضافة الهدف الألماني الخامس، عند الدقيقة 68، لبعد جملة رائعة، انتهت بتسديدة في الشباك، وتم التحقق من صحة الهدف عبر تقنية التسلل التلقائي.

واستطاع البديل دينيز أونداف أن يضيف الهدف السادس في الدقيقة 78 بعد متابعة لعرضية كيميتش أمام المرمى مباشرة.

ووصل مهاجم شتوتجارت لهدفه السابق خلال آخر 7 مباريات دولية بقميص ألمانيا.





وبدا واضحا أن منتخب ألمانيا لا يريد الاكتفاء بانتصاره الكبير، بل يريد أن يبعث رسالة لمنافسيه بأنه لن يكون بنفس الصورة الباهتة في النسختين الماضيتين للمونديال.

وفي الدقيقة 88 عاد هافيرتز ليسجل هدفا شخصيا ثانيا له، والسابع لمنتخب ألمانيا، بعد مرتدة سريعة واستغلال وإنهاء مميزة لتمريرة صاحب الهدف السادس أونداف.

ويعادل هذا الانتصار، ذلك الذي حققته ألمانيا في نصف نهائي مونديال 2014 بالبرازيل، على حساب صاحب الأرض، كما أنه ثاني أكبر انتصارات ألمانيا في دور المجموعات بعد التغلب على السعودية 8 / صفر في نسخة 2002 بكوريا واليابان.

المصدر / وكالات