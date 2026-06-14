إطلاق الحملة الوطنية للتضامن مع مختطفي "قافلة الصمود"

أعلنت المتحدثة باسم فعاليات أسطول الصمود في قطاع غزة، المهندسة نور رامي سعد، إطلاق الحملة الوطنية التضامنية مع مختطفي قافلة الصمود البرية، موضحة أن الإعلان يأتي في إطار تحركات شعبية وإنسانية واسعة نصرةً للمتضامنين العشرة الذين احتجزوا أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت سعد في تصريح صحفي، الأحد، أن هذه الحملة تأتي تعبيراً عن تضامن الشعب الفلسطيني مع هؤلاء النشطاء والمتضامنين، مشيرة إلى أن ما قاموا به "لم يكن جريمة في أي معيار إنساني أو أخلاقي"، وأن التضامن مع غزة واجب إنساني وأخلاقي وليس فعلاً يُعاقب عليه.

وأضافت أن "هؤلاء المتضامنين مكانهم الطبيعي هو التكريم والتقدير بين أبناء أمتهم وشعوب العالم الحر، لا أن يُزج بهم في السجون والزنازين"، معتبرة أن استمرار احتجازهم يشكل انتهاكاً للقيم الإنسانية التي يفترض أن تحمي حرية العمل الإغاثي والتضامني.

وشددت سعد في تصريحها على أن إطلاق سراحهم بات مطلباً شعبياً واسعاً، مشددة على أن فعاليات الحملة ستتصاعد خلال الفترة المقبلة عبر أنشطة ووقفات وفعاليات ميدانية وإعلامية، تعلن بشكل واضح ومباشر الدعم والتضامن حتى الإفراج عنهم.

المصدر / فلسطين أون لاين