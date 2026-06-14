ترامب ينتقد عدوان الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، معتبراً أنها "لم يكن ينبغي أن تحدث"، وذلك في وقت تتواصل فيه الجهود للتوصل إلى تفاهمات إقليمية تشمل الملفين اللبناني والإيراني.

وقال ترامب، الأحد، إن الهجوم الإسرائيلي جاء في توقيت حساس تشهد فيه المنطقة تقدماً نحو اتفاق سلام مع إيران، مؤكداً أن الغارة "لم يكن يجب أن تحدث في هذا اليوم الخاص".

ودعا ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، قائلاً إنه لا ينبغي لـ"إسرائيل" شن هجمات إضافية داخل لبنان.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الأطراف باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق من شأنه تعزيز الاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن الاتفاق المرتقب مع إيران يشمل أيضاً تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.

وتأتي تصريحات ترامب عقب غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وأسفرت عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يستعد لاحتمال تعرضه لإطلاق نار خلال الساعات المقبلة، مؤكداً أن رئيس الأركان إيال زامير يجري تقييماً متواصلاً للوضع مع كبار القادة العسكريين.

في المقابل، اتهم رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بعدم الالتزام بتعهداتها، معتبراً أن القصف الإسرائيلي على بيروت يهدد مسار المحادثات الجارية بين طهران وواشنطن، ويثير تساؤلات حول قدرة الولايات المتحدة على ضمان تنفيذ التفاهمات المطروحة.

المصدر / العربي الجديد