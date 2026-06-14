حماس: استهداف محيط "اليمن السعيد" استمرار للمجازر

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى اليمن السعيد شمال قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة عدد آخر، معتبرة أن الهجوم يمثل استمراراً للجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين وانتهاكاً متواصلاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات اليومية التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة، وتشمل قصف المنازل والأحياء السكنية وقتل المواطنين، رغم الجهود التي يبذلها الوسطاء للتوصل إلى آلية تضمن تنفيذ مراحل الاتفاق.





وأضافت أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يعكس عدم اكتراث حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو بالاتفاقات المبرمة، ويؤكد تنصلها من الالتزامات والتعهدات المترتبة عليها.

وجددت حماس دعوتها للوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى إدانة ما وصفته بالجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والتحرك الفوري للضغط على الاحتلال من أجل وقف اعتداءاته وإلزامه باحترام بنود الاتفاق وتنفيذ التزاماته كاملة.

وأكدت الحركة أن استمرار استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يفاقم من معاناة سكان قطاع غزة، ويهدد الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتنفيذ التفاهمات المتفق عليها.

المصدر / فلسطين أون لاين