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الصحة اللبنانية: 3783 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان

14 يونيو 2026 . الساعة 18:08 بتوقيت القدس
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ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من مارس/آذار الماضي إلى 3783 شهيداً و11,699 مصاباً، في ظل استمرار الغارات والهجمات على مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن الأرقام المحدثة تعكس حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة خلال الأشهر الماضية، والتي أوقعت آلاف الضحايا بين شهيد وجريح.

وفي أحدث الاعتداءات، استشهد ثلاثة لبنانيين وأصيب سبعة آخرون جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي أطلق صاروخين باتجاه شقة سكنية قرب الطريق السريع بين المشرفية وجسر المطار في منطقة الغبيري، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى وإلحاق أضرار مادية في المكان.

وأضافت الوكالة أن دوي انفجارات قوية سُمع في أنحاء مختلفة من الضاحية الجنوبية عقب الغارة، فيما هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع لإخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الصحة اللبنانية #الحرب على لبنان #حصيلة الشهداء اللبنانيين

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