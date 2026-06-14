بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن 15 أسيرًا من غزة

وصل 15 أسيراً فلسطينياً محرراً من سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، عقب الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وضمت قائمة الأسرى المحررين عدداً من كبار السن وأسرى من مناطق مختلفة في قطاع غزة، بينهم محمود سلمان الزهراني (66 عاماً) من حي الزيتون بمدينة غزة، ومحمد أحمد القانوع (65 عاماً) من جباليا البلد، وكامل محمد رزق مطر (62 عاماً) من منطقة النصر، إلى جانب أسرى آخرين من شمال القطاع ومدينة غزة ودير البلح.

وبحسب المصادر الصحفية، ينحدر الأسرى المحررون من مناطق الزيتون والتفاح والشيخ رضوان والصفطاوي وجباليا وبيت لاهيا ودير البلح، وقد أمضوا فترات متفاوتة داخل سجون الاحتلال قبل الإفراج عنهم ونقلهم إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية ومتابعة أوضاعهم الصحية.

ويأتي الإفراج عن الأسرى في ظل استمرار المطالبات الحقوقية والإنسانية بالكشف عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تدهور الظروف الصحية والمعيشية التي يواجهها الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين