دور المجموعات.. جدول مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في الوطن العربي نحو منافسات كأس العالم 2026، التي تشهد حدثاً تاريخياً بمشاركة ثمانية منتخبات عربية للمرة الأولى في نسخة واحدة. وتطمح منتخبات قطر، المغرب، تونس، مصر، السعودية، العراق، الجزائر، والأردن إلى ترك بصمة قوية في هذا المحفل العالمي.

تتوزع المنتخبات العربية على مجموعات متنوعة، وستخوض مواجهات قوية نلخصها لكم كالآتي:

تقسيم المجموعات للمنتخبات العربية

* المجموعة الثانية تضم قطر إلى جانب كندا، سويسرا، والبوسنة والهرسك

* المجموعة الثالثة تضم المغرب مع البرازيل، إسكتلندا، وهايتي

* المجموعة السادسة تضم تونس مع السويد، هولندا، واليابان

* المجموعة السابعة تضم مصر مع بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا

* المجموعة الثامنة تضم السعودية مع إسبانيا، أوروجواي، والرأس الأخضر

* المجموعة التاسعة تضم العراق مع فرنسا، السنغال، والنرويج

* المجموعة العاشرة تضم الجزائر والأردن مع الأرجنتين والنمسا

إليكم جدول مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم 2026 من دور المجموعات كالآتي:

# منتخب قطر (المجموعة الثانية)

* قطر (1-1) سويسرا: السبت 13 يونيو (22:00)

* كندا ضد قطر: الخميس 18 يونيو (01:00)

* البوسنة والهرسك ضد قطر: الأربعاء 24 يونيو (22:00)

# منتخب المغرب (المجموعة الثالثة)

* المغرب (1-1) البرازيل: السبت 13 يونيو (01:00)

* أسكتلندا ضد المغرب: الجمعة 19 يونيو (01:00)

* المغرب ضد هاييتي: الأربعاء 24 يونيو (01:00)

# منتخب تونس (المجموعة السادسة)

* السويد ضد تونس: الاثنين 15 يونيو (05:00)

* تونس ضد اليابان: الأحد 21 يونيو (07:00)

* تونس ضد هولندا: الخميس 25 يونيو (02:00)

# منتخب مصر (المجموعة السابعة)

* بلجيكا ضد مصر: الاثنين 15 يونيو (22:00)

* نيوزيلندا ضد مصر: الاثنين 22 يونيو (04:00)

* مصر ضد إيران: السبت 27 يونيو (06:00)

# منتخب السعودية (المجموعة الثامنة)

* السعودية ضد أورغواي: الاثنين 15 يونيو (01:00)

* إسبانيا ضد السعودية: الأحد 21 يونيو (19:00)

* الرأس الأخضر ضد السعودية: السبت 27 يونيو (03:00)

# منتخب العراق (المجموعة التاسعة)

* العراق ضد النرويج: الثلاثاء 16 يونيو (01:00)

* فرنسا ضد العراق: الاثنين 22 يونيو (00:00 - منتصف الليل)

* السنغال ضد العراق: الجمعة 26 يونيو (22:00)

# منتخب الجزائر (المجموعة العاشرة)

* الأرجنتين ضد الجزائر: الأربعاء 17 يونيو (04:00)

* الأردن ضد الجزائر: الثلاثاء 23 يونيو (06:00)

* الجزائر ضد النمسا: الأحد 28 يونيو (05:00)

# منتخب الأردن (المجموعة العاشرة)

* النمسا ضد الأردن: الأربعاء 17 يونيو (07:00)

* الأردن ضد الجزائر: الثلاثاء 23 يونيو (06:00)

* الأردن ضد الأرجنتين: الأحد 28 يونيو (05:00)

استعدادات المنتخبات العربية للبطولة

خاضت المنتخبات الثمانية معسكرات تدريبية مكثفة خلال الأشهر الماضية، مع التركيز على الجوانب التكتيكية والبدنية لمواجهة التحديات المختلفة في ملاعب أمريكا الشمالية. شهدت القوائم النهائية استدعاء مزيج من أصحاب الخبرة والشباب، مما يعزز من فرص تقديم عروض قوية ومنافسة شرسة على بطاقات التأهل للدور القادم.

طموحات عربية في نسخة 2026

لا يقتصر هدف المنتخبات العربية على المشاركة فقط، بل يسعى كل منتخب للوصول إلى أدوار متقدمة. تضع الجماهير آمالاً كبيرة على منتخب المغرب لمواصلة تألقه العالمي، بينما تسعى منتخبات مثل المغرب ومصر والسعودية لاستغلال خبرة لاعبيها في المحافل الدولية لتحقيق نتائج مفاجئة أمام المنتخبات الكبرى.

ملاحظات هامة للمتابعة:

* المواجهات العربية: تشهد المجموعة العاشرة مواجهة عربية مرتقبة بين منتخبي الجزائر والأردن يوم الثلاثاء 23 يونيو في تمام الساعة 6:00 صباحاً.

* دقة التوقيت: تم ضبط المواعيد أعلاه وفقاً للتوقيت المحلي في فلسطين والسعودية ومصر وقطر ودول عربية أخرى؛ يرجى مراعاة فرق التوقيت في حال المتابعة من دول أخرى.





المصدر / فلسطين أون لاين