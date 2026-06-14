فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تدين زيارة رئيس "صوماليلاند" لـ"إسرائيل" وتحذر من افتتاح سفارة في القدس

دور المجموعات.. جدول مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم 2026

صحة غزة: 3 شهداء و16 مصاباً بغزة خلال 24 ساعة

الدفاع عن الأسرى: استشهاد سرحان شاهد على سياسة القتل الممنهج

مباحث التموين بخان يونس تضبط 400 لتر زيت طهي منتهي الصلاحية

رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

7 شهداء برصاص الاحتلال وقصف وعمليات نسف متواصلة في قطاع غزة

"حماس" تسلم رد الفصائل على خطة تطبيق المرحلة الثانية لاتفاق غزة

كوريا الشمالية: سلاحنا النووي لا رجعة فيه

الاحتلال يهدم منازل ومبانٍ ومنشآت تجارية غرب جنين

صحة غزة: 3 شهداء و16 مصاباً بغزة خلال 24 ساعة

14 يونيو 2026 . الساعة 16:17 بتوقيت القدس
...
إجمالي عدد ضحايا خروقات الاحتلال منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/2025 بلغ 986 شهيدًا و3138 إصابة

أعلن وزارة الصحة في غزة، الأحد، وصول 3 شهداء، و16 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال ال24 ساعة الماضية، من جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي بخروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن الحصيلة التراكمي للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، بلغت 72,996 شهيدًا، و173,246 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد ضحايا خروقات الاحتلال منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/2025، بلغ 986 شهيدًا، و3138 إصابة، موضحة أن إجمالي حالات الانتشال بلغت 783 شهيدً من جميع مناطق غزة.

وأكدت أن الأرقام المعلنة تعكس فقط الضحايا الذين وصلوا إلى المستشفيات وتم توثيقهم رسمياً، فيما لا يزال مصير عدد من المفقودين والعالقين تحت الركام مجهولاً حتى الآن.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #إبادة #صحة غزة #خروقات الاحتلال #الحصيلة التراكمية لشهداء غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة