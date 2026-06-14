صحة غزة: 3 شهداء و16 مصاباً بغزة خلال 24 ساعة

أعلن وزارة الصحة في غزة، الأحد، وصول 3 شهداء، و16 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال ال24 ساعة الماضية، من جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي بخروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن الحصيلة التراكمي للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، بلغت 72,996 شهيدًا، و173,246 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد ضحايا خروقات الاحتلال منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/2025، بلغ 986 شهيدًا، و3138 إصابة، موضحة أن إجمالي حالات الانتشال بلغت 783 شهيدً من جميع مناطق غزة.

وأكدت أن الأرقام المعلنة تعكس فقط الضحايا الذين وصلوا إلى المستشفيات وتم توثيقهم رسمياً، فيما لا يزال مصير عدد من المفقودين والعالقين تحت الركام مجهولاً حتى الآن.

المصدر / فلسطين أون لاين