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مباحث التموين بخان يونس تضبط 400 لتر زيت طهي منتهي الصلاحية

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مباحث التموين بخان يونس تضبط 400 لتر زيت طهي منتهي الصلاحية

14 يونيو 2026 . الساعة 14:32 بتوقيت القدس
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ضبط 400 لتر زيت طهي منتهي الصلاحية

ضبطت مباحث التموين بمحافظة خان يونس 400 لتر زيت طهي منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك البشري، وذلك خلال إحدى جولاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية برفقة وزارة الاقتصاد.

وذكرت مباحث التموين بخان يونس أنه تم ضبط الكمية لدى التاجر ( م.ط )، حيث تم تحرير محضر ضبط وإبلاغ التاجر بعدم استخدام أو التصرف في الكمية حتى إشعار اخر وتم عمل تعهد عليه بذلك.

وأكدت مباحث التموين بخان يونس استمرار حملاتها الرقابية المستمرة لمتابعة سلامة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على السلامة العامة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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