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أصيب فيها جندي بجراح

"حماس" تبارك عملية إطلاق النار على قوة إسرائيلية جنوب الخليل

14 يونيو 2026 . الساعة 12:22 بتوقيت القدس
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إصابة جندي إسرائيلي بجروح في عملية الخليل

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عملية إطلاق النار التي نفذها أحد مقاومي شعبنا، عقب اقتحام قوة إسرائيلية لبلدة الظاهرية جنوب الخليل، الليلة الماضية، في دلالة واضحة على تصاعد جذوة المقاومة في الضفة الغربية رغم كل بطش الاحتلال.

وقال بيان الحركة والذي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: "نشيد بالأيدي الطاهرة التي تقارع المحتل، وتتصدى بكافة الأشكال لاقتحامات الاحتلال اليومية لمدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة".

وأكدت "حماس"، أن هذه العملية هي الرد العملي على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا في غزة والضفة الغربية والقدس، وعلى مخططات حكومة الاحتلال الفاشي الساعي لسلب أراضي الضفة وتهجير شعبنا.

ودعت جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها، والرد على جرائم الاحتلال بعمليات موجعة تربك حساباته وتفشل مخططاته.

وأصيب جندي إسرائيلي، الليلة الماضية، في عملية إطلاق نار في الظاهرية جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية، نفذها مقاوم فلسطيني، ثم انسحب من المكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الخليل #عملية إطلاق نار

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