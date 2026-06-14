وزيران إسرائيليان يدعوان لتوسيع استهداف بيروت وتدمير مبانيها

تصاعدت الدعوات داخل الحكومة الإسرائيلية لتشديد الرد العسكري على لبنان، في ظل استمرار حالة الإيلام التي تسببها مقاومة حزب الله لجيش الاحتلال، وما تسببه من خسائر وإرباك أمني على الجبهة الشمالية.

ودعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى تطبيق ما وصفها بـ"معادلة الضاحية" التي أعلنها "رئيس الوزراء" بنيامين نتنياهو، معتبراً أن استمرار إطلاق النار نحو مستوطنات الشمال يمثل اختباراً لمدى التزام الحكومة بهذه السياسة.

وقال سموتريتش إن على الحكومة "تطبيق المعادلة بحزم وقوة"، مطالباً بالبدء في إسقاط مبانٍ في العاصمة اللبنانية بيروت اعتباراً من اليوم.

من جانبه، شدد ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على ضرورة رفع مستوى الرد الإسرائيلي، معلناً أنه سيطلب من نتنياهو اعتماد سياسة تقوم على استهداف بيروت مقابل كل طائرة مسيّرة تُطلق من لبنان.

تدمير بيروت

وقال بن غفير: "سأطلب اليوم من نتنياهو أنه مقابل كل مسيرة يجب أن تهتز بيروت".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية الجنوبية تصعيداً متواصلاً، حيث تتبادل "إسرائيل" وحزب الله القصف والاستهدافات عبر الحدود بشكل شبه يومي.

وخلال الفترة الأخيرة، كثف الحزب من استخدام الطائرات المسيّرة الهجومية والاستطلاعية، التي تمكن عدد منها من اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية والتسبب بإصابات وخسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما واصل الجيش الإسرائيلي عدوانه وتنفيذ غارات وقصف مدفعي استهدف مناطق عدة في جنوب لبنان والمناطق الحدودية.

المصدر / فلسطين أون لاين