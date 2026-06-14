باراك: الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب "سيئ جدًا" و"إسرائيل" خرجت أضعف

شنَّ رئيس حكومة الاحتلال ووزير "الحرب"، ورئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، هجوماً لاذعاً على "رئيس الوزراء" الحالي بنيامين نتنياهو، واصفاً الاتفاق المرتقب توقيعه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بأنه "سيئ جداً".

وحمّل باراك في تصريحات نشرها الإعلام العبري، بينامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن التداعيات السياسية والأمنية الحالية.

وقال إن الاتفاق المتبلور بين واشنطن وطهران يمكن اختصاره بكلمة واحدة بأنه "سيئ"، وبكلمتين بأنه "سيئ جداً"، مؤكداً أن "إسرائيل" باتت تدفع اليوم ثمن ما وصفه بـ "غطرسة وعمى نتنياهو"، بالإضافة إلى ثمن المناورات السياسية الفاشلة التي حاول القيام بها سابقاً ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي تقييمه للمشهد الراهن، أوضح باراك أن إيران، ورغم تلقيها ضربات قاسية، قد خرجت من هذه المواجهة أكثر قوة. وفي المقابل، أشار باراك إلى أنه على الرغم من الإنجازات التي حققتها إسرائيل في أعقاب صدمة السابع من أكتوبر، إلا أنها خرجت في المحصلة النهائية "أضعف" من السابق.

المصدر / فلسطين أون لاين