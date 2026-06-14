جهاز المنتخب المصري يكشف حقيقة إزالة النجوم وتغيير ألوان قمصان فريقه

أوضح الجهاز الإداري لمنتخب مصر الأول لكرة القدم حقيقة الأنباء المتداولة مؤخراً بشأن إزالة النجوم التي ترمز للبطولات الإفريقية من قميص "الفراعنة" خلال المشاركة المرتقبة في نهائيات كأس العالم 2026.

وأكد الجهاز الإداري، في بيان رسمي، أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد تلقى خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ عدة أشهر، يفيد بحظر وضع نجوم البطولات القارية على قمصان المنتخبات المشاركة في المونديال، وذلك بموجب اللوائح التنظيمية للبطولة التي تُطبق على جميع المنتخبات دون استثناء.

لم يكن مفاجئا

وأضاف البيان أن هذا القرار لم يكن مفاجئاً، حيث كان اتحاد الكرة على علم مسبق به واتخذ كافة الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل انطلاق منافسات البطولة.

وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن (فيفا) طلب أيضاً تعديل لون أرقام قمصان المنتخب المصري لتصبح باللون الأبيض بدلاً من الذهبي، وذلك لضمان وضوحها الرؤية بشكل أفضل خلال المباريات البث التلفزيوني، وهو إجراء تنظيمي معتاد في البطولات الكبرى. وبناءً على هذه التوجيهات، قامت شركة "بوما" المصنعة لملابس المنتخب بتنفيذ التعديلات المطلوبة بما يتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي.

يذكر أن المنتخب المصري يخوض منافسات المونديال ضمن المجموعة السابعة رفقة منتخبات بلجيكا، نيوزيلندا، وإيران، حيث يستهل مشواره بمواجهة قوية أمام نظيره البلجيكي مساء الإثنين، 15 يونيو/حزيران، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

المصدر / فلسطين أون لاين