تركيا تسقط أمام أستراليا في مستهل مشوارها بكأس العالم 2026

استهل المنتخب التركي مشاركته في كأس العالم 2026 بخسارة أمام نظيره الأسترالي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات.

ورغم أن المنتخب التركي كان الطرف الأفضل خلال معظم فترات اللقاء، وفرض سيطرته على الكرة وصنع العديد من الفرص، فإنه فشل في ترجمة أفضليته إلى أهداف، في ظل تألق الدفاع الأسترالي وحارس مرماه.





واستغل المنتخب الأسترالي الهجمات المرتدة بفاعلية، ليفتتح نيستوري إرانكوندا التسجيل في الدقيقة 27، قبل أن يؤكد كونور ميتكالف تفوق منتخب بلاده بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 75.





وبهذه النتيجة، تجمد رصيد تركيا عند صفر من النقاط في المركز الثالث بالمجموعة، فيما حصدت أستراليا أول ثلاث نقاط لها في البطولة، لتتقاسم الصدارة مع الولايات المتحدة التي تغلبت على باراغواي بنتيجة 4-1، مع أفضلية فارق الأهداف للمنتخب الأمريكي.

ومن المقرر أن تواجه تركيا منتخب باراغواي في الجولة الثانية، في مباراة تسعى خلالها لتعويض خسارتها الافتتاحية وإنعاش آمالها في التأهل إلى الدور المقبل، بينما تلتقي أستراليا مع الولايات المتحدة في صراع مبكر على صدارة المجموعة.





المصدر / وكالات