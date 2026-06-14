الاحتلال يعتقل 8 مواطنين في القدس وسلفيت

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، حملة اعتقالات في كل من القدس المحتلة ومحافظة سلفيت، تزامناً مع تشديد إجراءاتها العسكرية وإغلاق طرق رئيسية شرق قلقيلية.

ففي بلدة عناتا شرق القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين خلال اقتحامها البلدة، بينهم المواطن عارف سلامة (أبو الأمير) من منطقة ضاحية السلام وأربعة من أبنائه، إضافة إلى زين نبيل سلامة وآدم سلامة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خالد شقير بعد اقتحام بلدة الزاوية غرب المحافظة، ومداهمة عدد من منازل المواطنين وتفتيشها.

وفي سياق متصل، أعاقت قوات الاحتلال حركة تنقل المواطنين شرق قلقيلية، بعدما أغلقت مدخل قرية النبي إلياس بالبوابات الحديدية، إضافة إلى إغلاق طريق عزون–جيوس، ما تسبب بأزمة مرورية وعرقلة حركة المواطنين.

وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات التي نصبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية 916 حاجزاً وبوابة، من بينها 243 بوابة أُقيمت بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين