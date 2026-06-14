فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهيدان برصاص الاحتلال وقصف وعمليات نسف متواصلة في قطاع غزة

الدكتور إبراهيم الأسطل.. أكاديمي كرّس حياته للعلم والتربية والبحث حتى استشهاده

غزة تحت حصار الدواء.. مرضى على حافة الحياة

فوارغ الرصاص تتحول لمكاييل فستق.. كحيل يروى مجازر الاحتلال قرب "زيكيم"

جهاز المنتخب المصري يكشف حقيقة إزالة النجوم وتغيير ألوان قمصان فريقه

الاحتلال يعتقل 8 مواطنين في القدس وسلفيت

على بصيرة

الاحتلال يكثف عدوانه على مناطق جنوب وشرق لبنان وحزب الله يرد

باراك: الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب "سيئ جدًا" و"إسرائيل" خرجت أضعف

طفولة مثقلة… وسلاحهم الذرائع

الأرصاد الجوية: أجواء صافية ومعتدلة اليوم

14 يونيو 2026 . الساعة 08:36 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، الأحد، صافياً بوجه عام، معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام، بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، غدا الاثنين، صافياً بوجه عام، معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام حارًا نسبيا في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، صافياً بوجه عام حارًا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس #الأرصاد الجوية #درجات الحرارة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة