سرايا القدس تنعى كوكبة جديدة من قادتها وكوادرها العسكريين

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، 16 من مجاهديها وكوادرها العسكريين الذين ارتقوا خلال معركة "طوفان الأقصى".

ونشر الإعلام الحربي لسرايا القدس، قوائم الشهداء موزعة حسب الألوية العسكرية في قطاع غزة على النحو التالي:

لواء الشمال:

الشهيد المجاهد عبد الغني جلال عبد ربه.

الشهيد المجاهد محمود أيمن الرزاينة.

لواء غزة:

الشهيد المجاهد عبد الناصر بكر.

الشهيد المجاهد مصطفى مرتجى.

الشهيد المجاهد لؤي أبو عصر.

الشهيد المجاهد ياسر إرحيم.

لواء الوسطى:

الشهيد المجاهد عبد المنعم إبراهيم أبو غرقود.

لواء خان يونس:

الشهيد المجاهد محمد أسعد جرغون.

الشهيد المجاهد محمد محمود جرغون.

الشهيد المجاهد علاء أبو لحية.

الشهيد المجاهد محمد بركة.

الشهيد المجاهد فايز أبو سحلول.

الشهيد المجاهد كرم حمودة.

الشهيد المجاهد نادر العتال.

الشهيد المجاهد محمد زقماط.

لواء رفح:

الشهيد المجاهد كرم فتحي أبو تبانه.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: