أجواء صيفية حارة نسبيًا والحرارة حول معدلاتها السنوية

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، وتسود خلال ساعات النهار أجواء صيفية حارة نسبياً إلى حارة، في حين تتحول الأجواء لتصبح لطيفة خلال ساعات المساء والليل، خاصة في المناطق المنخفضة، بينما تميل للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية.

الأحد:

تستمر الأحوال الجوية دون تغيير يذكر؛ حيث تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية، ويكون الطقس صيفياً حاراً نسبياً إلى حار أثناء ساعات النهار، ولطيفاً بوجه عام خلال المساء والليل، مع ميل للبرودة قليلاً فوق أعالي الجبال.

الإثنين:

لا يطرأ أي تغير ملموس على درجات الحرارة التي تحافظ على استقرارها حول معدلاتها العامة. ويستمر الطقس صيفياً حاراً نسبياً إلى حار في ساعات النهار، ويمسي لطيفاً في ساعات المساء والليل، ويميل للبرودة فوق القمم الجبلية العالية.

الثلاثاء:

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل. وتسود أجواء صيفية عادية تتراوح بين الحارة نسبياً والحارة نهاراً، بينما تصبح الأجواء لطيفة ومعتدلة خلال ساعات المساء والليل.

الأربعاء:

تستمر الحالة الجوية السائدة دون تعديل يذكر؛ حيث تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل، ويكون الطقس صيفياً حاراً نسبياً إلى حار بوجه عام خلال النهار، ولطيفاً في ساعات المساء والليل.

المصدر / فلسطين أون لاين