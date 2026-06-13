كندا تنتزع تعادلًا مثيرًا من البوسنة في مونديال 2026

تورنتو/ وكالات:

انتزع منتخب كندا تعادلاً ثميناً بنتيجة (1-1) أمام نظيره منتخب البوسنة والهرسك، في المباراة التي أقيمت على أرضية «ملعب تورنتو ستاديوم»، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2026، التي تضم أيضاً منتخبي قطر وسويسرا.

ويكتسب هذا التعادل أهمية خاصة، كونه منح كندا أول نقطة في تاريخ مشاركاتها بالمونديال خلال ظهورها الثالث، كما سجّل اللقاء أول تعادل في النسخة الحالية من البطولة.

شهدت المباراة بداية سريعة وحماسية من الطرفين، حيث كادت البوسنة أن تفتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة الثالثة عبر تسديدة قوية علت العارضة. وردّ المنتخب الكندي في الدقيقة 17 بمحاولة من جوناثان ديفيد، لكن الحارس نيكولا فاسيلي أمسكها بسهولة.

وفي الدقيقة 21، نجح المنتخب البوسني في افتتاح التسجيل عن طريق يوفو لوكيتش، الذي ارتقى لركلة ركنية نفذها زميله سعيد كولاسيناك وحولها برأسية متقنة إلى الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم البوسنة (1-0)، رغم محاولات كندية أبرزها تسديدة تاني أولواسي.

في الشوط الثاني، رفع المنتخب الكندي من وتيرة ضغطه الهجومي، وكاد أن يدرك التعادل لولا تألق القائم والمدافع كولاسيناك الذي أبعد كرة ريتشي لاريا من على خط المرمى في الدقيقة 53، قبل أن ترتد وتصطدم بالعارضة.

وبعد دقيقتين فقط، أنقذ الحارس الكندي مرماه من انفراد خطير كاد أن يعزز تقدم البوسنة. واستمر الصراع حتى الدقيقة 79، حين نجح المنتخب الكندي في إدراك التعادل عبر البديل كايل لارين، بعد تمريرة بينية رائعة من بروميس ديفيد، استلمها وسددها بقوة في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس.

وبهذه النتيجة، حصد كل منتخب نقطة واحدة في بداية مشوارهما بالمجموعة الثانية، لتبقى حسابات التأهل مفتوحة مبكراً. ويستعد المنتخب الكندي لمواجهة قطر في الجولة الثانية، فيما يلتقي منتخب البوسنة والهرسك نظيره السويسري في مواجهة مرتقبة لا تقبل القسمة على اثنين.