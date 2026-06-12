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"حزب الله" يعلن تدمير دبابتي ميركافا وآلية عسكرية جنوبي لبنان

12 يونيو 2026 . الساعة 20:46 بتوقيت القدس
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حزب الله يعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين - (صورة أرشيفية)

أعلن حزب الله اللبناني تدمير دبابتي ميركافا وآلية عسكرية وإجبار قوة إسرائيلية على الانسحاب من أطراف بلدة "مجدل زون" جنوبي لبنان، إثر اشتباك معها استمر لساعات.

وقال الحزب، في بلاغ عسكري اليوم الجمعة، إن العملية تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت قرى جنوب لبنان.

وأشار إلى رصد قوّة إسرائيليّة مؤلّفة من 12 آلية مدرّعة بدأت بالتحرك ليل الخميس، من بلدة "شمع" إلى "مثلّث الرجمين – طير حرفا" ومن ثمّ إلى منطقة "وادي حسن" باتجاه أطراف بلدة مجدل زون، في قضاء صور جنوبي لبنان.

وأوضح أن القوة تحركت تحت غطاء ناري كثيف وقذائف فوسفوريّة، لافتا إلى أن مقاتليه استهدفوها بـصليات صاروخية متكرّرة وأجبروها على الانكفاء، بالتزامن مع استهداف تجمعات آليات وجنود العدو في بلدة شمع بصلياتٍ صاروخية وقذائف المدفعيّة، واستهداف دبّابتي ميركافا بالصواريخ الموجّهة في البلدة وتدميرهما.

وأضاف الحزب، أنه مع ساعات فجر الجمعة، حاولت القوة الإسرائيلية التقدم مجددًا باتجاه أطراف بلدة مجدل زون، لكن مقاتليه نفذوا كمينا للقوة الإسرائيلية، واشتبكوا مع أفرادها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية "ودمّروا دبّابتي ميركافا".

وأشار إلى أن سلاح المدفعية التابع للحزب نفذ رماياتٍ باتجاه القوة المعادية بصلياتٍ صاروخيّة على دفعات، وأن مقاتليه أجبروها على الانسحاب نحو بلدة طير حرفا.

وذكر أنه أثناء انسحاب القوّة من وادي حسن، نحو بلدة طير حرفا، فجّر مقاتلوه "عبوة ناسفة بآلية عسكريّة ما أدّى إلى إصابتها إصابة مباشرة وتدميرها.

يأتي ذلك بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 نيسان/أبريل الماضي، والممدد حتى مطلع تموز/يوليو المقبل.

المصدر / بيروت/ فلسطين أون لاين:
#إسرائيل #حزب الله #لبنان

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