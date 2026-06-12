4 إصابات في هجوم للمستعمرين على أهالي دير أبو مشعل

أصيب 4 مواطنين أحدهم بحالة خطيرة، اليوم الجمعة، خلال هجوم للمستعمرين على أهالي قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، بعد وقت قصير من نجاحهم في تفكيك بؤرة استعمارية.

وأوضح رئيس مجلس قروي دير أبو مشعل جميل موسى، أن مستعمرين هاجموا بالعصي والسكاكين والآلات الحادة، مجموعة من المواطنين في منطقة تلة "القرانع" جنوب القرية، ما أدى لإصابة 4 منهم، ووصف أن حالة أحد المصابين خطيرة.

وكان عشرات المواطنين، نجحوا في الوصول إلى بؤرة استعمارية أقيمت على أراضي قرية دير أبو مشعل وتفكيكها، واندلعت على إثرها مواجهات بين الأهالي وجيش الاحتلال والمستعمرين في المنطقة، حيث أطلق الجنود الغاز السام المسيل للدموع بكثافة.

وكانت قوة من جيش الاحتلال اقتحمت دير أبو مشعل تزامنا مع صلاة الجمعة، في محاولة لمنع الأهالي من التوجه إلى تلة "القرانع" للاحتجاج على إقامة البؤرة الاستعمارية، بداعي أن الجيش سيقوم بتفكيكها.

يذكر أن المستعمرين اقتحموا صباحا التلة، وأعادوا نصب خيمة استعمارية فوقها، وذلك بعد أيام من قيام جيش الاحتلال بإزالتها بموجب قرار قضائي.