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صلاة جمعة حاشدة في الأراضي المهددة بالمصادرة في إذنا ودورا

12 يونيو 2026 . الساعة 16:27 بتوقيت القدس
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أداء صلاة الجمعة في أراضي مهددة بالمصادرة للاستيطان الإسرائيلي

أدى مئات المواطنين، صلاة الجمعة، في أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين بمنطقتي حمصة غرب بلدة دورا، وحي الجلاطية شرق بلدة إذنا بمحافظة الخليل.

واحتشد المصلين لأداء الصلاة في الأراضي التي تمنع قوات الاحتلال أصحابها ومزارعيها من الوصول إليها وفلاحتها، وذلك في إطار محاولات الاستيلاء عليها من قبل المستعمرين الذين يتبادلون الأدوار مع جنود الاحتلال.

وخلال الأسابيع الماضية، تكررت حوادث الاعتداء من قبل الجنود والمستعمرين على أصحاب الأرض وإحراق أشجارهم ومزروعاتهم، لإرغامهم على تركها وإبعادهم عنها بالقوة، لصالح توسيع دائرة الاستيطان.

وعقب الصلاة، شارك نشطاء سلام إلى جانب الأهالي في تنظيف هذه الأراضي لتعزيز صمود المواطنين بأراضيهم.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#بلدة إذنا #صلاة الجمعة #الاستيطان الإسرائيلي #بلدة دورا

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