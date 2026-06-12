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إعلام عبري: دولة في المنطقة منعت "إسرائيل" من استخدام أجوائها لضرب إيران

12 يونيو 2026 . الساعة 14:26 بتوقيت القدس
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طائرة أف 16 إسرائيلية تقلع من احدى القواعد العسكرية (أرشيف)

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية، الخميس، عن أن إحدى دول المنطقة رفضت السماح لـ"تل أبيب" باستخدام مجالها الجوي خلال الهجمات التي نفذتها الاثنين الماضي على إيران.

وقالت القناة التابعة لهيئة البث الرسمية إن "إحدى دول المنطقة (لم تسمها) رفضت السماح لـ"إسرائيل" باستخدام مجالها الجوي خلال الهجمات التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي هذا الأسبوع ضد أهداف داخل إيران”.

وأضافت: "أثار هذا الموقف استغراباً في الأوساط الإسرائيلية التي كانت تتوقع استمرار مستوى التنسيق الذي طبع جولات التوتر السابقة".

ونقلت القناة عن مصدر مطلع في "إسرائيل"، أن "قرار منع استخدام المجال الجوي تم اتخاذه على مستوى سياسي رفيع في تلك الدولة، وهو ما اعتبر في "إسرائيل" رسالة سياسية تعكس تحولاً في الموقف مقارنة بما شهدته المنطقة خلال مواجهات سابقة مع إيران".

وشهدت المنطقة الأحد والاثنين جولة تصعيد جديدة بين إيران و"إسرائيل" على خلفية قصف الأخيرة الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

ورغم تحذير إيران، أشعلت "تل أبيب" المنطقة بشنها غارة على الضاحية، فردت طهران بموجات صاروخية على "إسرائيل"، فيما أعلنت "تل أبيب" أن مقاتلاتها قصفت أهدافا عسكرية غربي ووسط إيران

المصدر / وكالات
#إيران #المجال الجوي #الحرب على إيران

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