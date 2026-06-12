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استطلاع: حزب نتنياهو عند أدنى مستوياته منذ أغسطس 2025

12 يونيو 2026 . الساعة 12:34 بتوقيت القدس
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رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو (أرشيف)

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، الجمعة، تراجع شعبية حزب “الليكود” بزعامة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عام، في وقت يتقدم فيه منافسان بارزان في سباق تفضيلات رئاسة الحكومة.

وذكرت صحيفة “معاريف” أن “الليكود” خسر 3 مقاعد مقارنة بالاستطلاع السابق، ليتراجع إلى 22 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، وهو أدنى تمثيل للحزب منذ أغسطس/آب 2025، عندما حصل على 21 مقعدا.

وتنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والمتوقع أن تجري الانتخابات في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

ويأتي التراجع وسط جدل سياسي بشأن مشروع قانون يتعلق بإعفاء متدينين يهود من الخدمة العسكرية، إلى جانب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى فيها عدم يقينه بشأن ترشح نتنياهو في الانتخابات المقبلة.

والأربعاء، تساءل ترامب في مقابلة مع شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، عما إذا كان نتنياهو يريد خوض الانتخابات.

وقال: “لا أعرف، لقد حقق (نتنياهو) مسيرة مهنية مذهلة، هل يرغب في الاستمرار؟ لأنه، كما تعلمون، رئيس وزراء في زمن الحرب. سننتصر في الحرب قريبًا بطريقة أو بأخرى”.

ورغم تراجع “الليكود”، أظهر الاستطلاع استمرار حالة الجمود السياسي، إذ لا يملك أي من معسكري نتنياهو أو المعارضة الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الكنيست الإسرائيلي #نتنياهو #الليكود #الانتخابات الإسرائيلية

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