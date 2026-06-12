"وول ستريت جورنال": الحرب على غزة تهيمن على سباق ديمقراطي بارز في نيويورك

تحولت الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الدائرة العاشرة بمدينة نيويورك إلى ساحة تنافس تتمحور بصورة كبيرة حول "إسرائيل" والحرب على قطاع غزة، في مؤشر على تصاعد الانقسامات داخل الحزب بشأن القضية الفلسطينية، وفق ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وذكرت الصحيفة أن النائب الديمقراطي دان غولدمان يواجه المراقب المالي السابق لمدينة نيويورك براد لاندر، في سباق أصبحت فيه مواقف المرشحين من إسرائيل وغزة عنصراً محورياً في حملاتهما الانتخابية.

وأشارت إلى أن لاندر كثف انتقاداته للحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة، واصفاً ما يجري في قطاع غزة بأنه "إبادة جماعية"، في حين يواصل غولدمان تقديم نفسه كأحد أبرز المدافعين عن "إسرائيل"، مع إبداء انتقادات محدودة لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو.

وأضافت الصحيفة أن الدائرة الانتخابية تضم نسبة كبيرة من الناخبين اليهود، ما يمنح الموقف من "إسرائيل" أهمية خاصة لدى الناخبين والجهات الممولة للحملات الانتخابية.

وبحسب التقرير، أصبحت الحرب على غزة محوراً متكرراً في المناظرات والفعاليات الانتخابية، وسط ضغوط من تيارات مختلفة داخل الحزب الديمقراطي تدفع المرشحين إلى تبني مواقف أكثر وضوحاً بشأن الدعم الأميركي لإسرائيل.

ورأت "وول ستريت جورنال" أن هذا السباق يعكس انقساماً أوسع داخل الحزب الديمقراطي بين التيار التقليدي المؤيد لإسرائيل والجناح التقدمي الذي يدعو إلى فرض قيود على الدعم الأميركي للحكومة الإسرائيلية وإيلاء اهتمام أكبر للحقوق الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن مشاركين في الحملة الانتخابية أن ملفي "إسرائيل" وغزة باتا من أكثر القضايا حضوراً في تواصل المرشحين مع الناخبين، إلى جانب ملفات محلية تتعلق بالإسكان والضرائب والخدمات العامة.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن نتائج هذه الانتخابات ستحظى بمتابعة واسعة باعتبارها اختباراً لمدى تأثير القضية الفلسطينية والإسرائيلية داخل القاعدة الديمقراطية في مدينة نيويورك.

المصدر / فلسطين أون لاين/ وكالات