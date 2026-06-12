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تقارير إسرائيلية تنقل عن حاخام الجيش اجازته اغتصاب نساء غير اليهود

12 يونيو 2026 . الساعة 10:57 بتوقيت القدس
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حاخام جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال كريم

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن الحاخام الأكبر السابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال كريم، أدلى بتصريحات اعتبر فيها أن معاشرة نساء غير يهوديات بالقوة (بالاغتصاب) يمكن أن تكون "مسموحاً بها" في ظروف الحرب.

وبحسب ما نقلته الصحيفة، الجمعة، فإن كريم قال إن "إشباع الشهوة من خلال معاشرة نساء غير يهوديات جميلات رغماً عن إرادتهن" يعد أمراً مسموحاً به، مبرراً ذلك بالصعوبات التي يواجهها الجنود وما وصفه بـ"تحقيق النجاح العام".

انتهاكات جسيمة

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه منظمات حقوقية دولية ومحلية توثيق انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملياته العسكرية في قطاع غزة ولبنان، بما في ذلك استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية، إلى جانب ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وسبق لمنظمات حقوقية أن دعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة بشأن الانتهاكات المنسوبة للقوات الإسرائيلية، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وضمان حماية المدنيين في مناطق النزاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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