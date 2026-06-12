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رفع العلم الفلسطيني في مكسيكو سيتي تزامناً مع افتتاح كأس العالم

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بالفيديو رفع العلم الفلسطيني في مكسيكو سيتي تزامناً مع افتتاح كأس العالم

12 يونيو 2026 . الساعة 10:24 بتوقيت القدس
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رفع العلم الفلسطيني في أحد مباريات كرة القدم

رفع مناصرون للقضية الفلسطينية العلم الفلسطيني في مدينة مكسيكو سيتي، بالتزامن مع مراسم افتتاح بطولة كأس العالم 2026 مساء الخميس، في خطوة تعبيرية للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأظهرت صور ومقاطع متداولة مشاركين وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية في عدد من المواقع بالمدينة التي استضافت فعاليات الافتتاح، مؤكدين دعمهم للحقوق الفلسطينية ومطالبين بإنهاء الانتهاكات بحق الفلسطينيين.


وانطلقت منافسات بطولة كأس العالم 2026 مساء الخميس بحفل افتتاح أقيم في مدينة مكسيكو سيتي، إيذاناً ببدء النسخة الأولى من المونديال التي تستضيفها بشكل مشترك المكسيك والولايات المتحدة وكندا، وسط حضور جماهيري واسع ومتابعة عالمية للحدث الرياضي الأكبر في كرة القدم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قانون حظر العلم الفلسطيني #أحدث كأس العالم عبر التاريخ

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