فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قصف جوي مدفعي وعمليات نسف تطال مناطق متفرقة في غزة

زفاف جماعي لـ40 من ذوي الإعاقة ومبتوري الأطراف في مواصي رفح

مستوطنون يهاجمون منازل ومركبات في سلفيت ويقتحمون مقام القطرواني شمال رام الله

قدمه مهددة بالبتر.. جريح حرب يبحث عن الطعام في أروقة المستشفيات

النفط يواصل خسائره بعد إلغاء ترامب لضربات ضد إيران

الذهب يتراجع وسط ترقب لسياسات الفائدة الأمريكية

زلزال كوري في غوادالاخارا.. "الشمشون" يبتلع التشيك في ليلة جنونية!

ما الذي لا يفهمه العالم عن نفسية الغزي؟

تركيا ترفع السقف.. فهل اقتربت ساعة التحول؟

كماشة البحار.. من هزيمة البحر الأحمر إلى انكسار هرمز

النفط يواصل خسائره بعد إلغاء ترامب لضربات ضد إيران

12 يونيو 2026 . الساعة 09:19 بتوقيت القدس
...
منشأة نفطية (أرشيف)

تراجعت أسعار النفط الجمعة مواصلة خسائرها من الجلسة الماضية بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططه ‌لشن ضربات على إيران، مما هدأ من المخاوف حيال تصعيد الأعمال القتالية في أعقاب هجمات متبادلة وقعت هذا الأسبوع.

بحلول الساعة 0042 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.21 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 89.17 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.23 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 86.48 دولار. وعلى أساس أسبوعي، خسر خام برنت 4.2 بالمئة والخام الأمريكي 4.4 بالمئة.

وبعدما هدد إيران بقصفها “بقوة شديدة”، ألغى ترامب الضربات المخطط لها أمس الخميس قائلا إن المحادثات مع إيران أحرزت تقدما. لكن وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء ذكرت أن طهران لم توافق على نص أي اتفاق.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إيران #أمريكا #النفط #خام برنت

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة