النفط يواصل خسائره بعد إلغاء ترامب لضربات ضد إيران

تراجعت أسعار النفط الجمعة مواصلة خسائرها من الجلسة الماضية بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططه ‌لشن ضربات على إيران، مما هدأ من المخاوف حيال تصعيد الأعمال القتالية في أعقاب هجمات متبادلة وقعت هذا الأسبوع.

بحلول الساعة 0042 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.21 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 89.17 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.23 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 86.48 دولار. وعلى أساس أسبوعي، خسر خام برنت 4.2 بالمئة والخام الأمريكي 4.4 بالمئة.

وبعدما هدد إيران بقصفها “بقوة شديدة”، ألغى ترامب الضربات المخطط لها أمس الخميس قائلا إن المحادثات مع إيران أحرزت تقدما. لكن وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء ذكرت أن طهران لم توافق على نص أي اتفاق.

المصدر / فلسطين أون لاين