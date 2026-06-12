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الذهب يتراجع وسط ترقب لسياسات الفائدة الأمريكية

12 يونيو 2026 . الساعة 09:16 بتوقيت القدس
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المعدن الأصفر يتراجع إلى 4191 دولاراً للأوقية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في طريقها لتسجيل خسارة أسبوعية تحت ضغط المخاوف بشأن التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

بحلول الساعة 0252 بتوقيت جرينتش، انخفض ‌سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4191.17 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها لتكبد خسارة أسبوعية بنسبة 3.2 بالمئة. في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 2.4 بالمئة إلى 4212.70 دولار.

وهبط الذهب إلى أدنى مستوى له في أكثر من ستة أشهر أمس الخميس قبل أن يختتم التعاملات على ارتفاع عند 4219.69 دولار، بعدما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات العسكرية المخطط لها ضد إيران وألمح إلى اتفاق سلام وشيك.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الذهب #الفائدة الأمريكية

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