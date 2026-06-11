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إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم مع واشنطن

11 يونيو 2026 . الساعة 22:25 بتوقيت القدس
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صورة من الأرشيف

نفت إيران، الخميس، صحة الأنباء المتداولة بشأن موافقتها على نص مذكرة تفاهم مبدئية مع الولايات المتحدة، مؤكدة عدم التوصل إلى أي اتفاق من هذا النوع حتى الآن.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني قوله إن طهران لم توافق على أي نص لمذكرة تفاهم مبدئية مع واشنطن.

وجاء التصريح الإيراني عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشال"، أنه ألغى ضربات وعمليات قصف كانت مقررة ضد إيران، مشيراً إلى أن المناقشات مع الجمهورية الإسلامية أُحيلت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحظيت بالموافقة.

وأضاف ترامب أن "المناقشات والنقاط النهائية" حازت موافقة الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من الدول، بينها السعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر.

وأشار إلى أن الحصار البحري سيبقى قائماً "بكامل القوة والأثر" إلى حين استكمال الاتفاق، مؤكداً أنه سيتم الإعلان قريباً عن موعد ومكان التوقيع عليه. 

المصدر / فلسطين أون لاين
#ترامب يقبل مدعين #طائرة دونالد ترامب

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