"خاتم الأنبياء" يتوعد برد أشد ويحذر من استهداف صادرات الطاقة

حذر قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران، اللواء علي عبد اللهي علي آبادي من تداعيات أي هجمات أميركية جديدة ضد بلاده، مؤكداً أن طهران سترد بقوة أكبر على أي اعتداء يستهدف أراضيها أو مصالحها.

وقال القائد الإيراني، في تصريحات أدلى بها الخميس، إن الولايات المتحدة "ستواجه رداً أشد من السابق إذا حاولت شن هجمات أخرى"، معتبراً أن السياسات الأميركية تسهم في زعزعة استقرار المنطقة.

وأضاف أن واشنطن تتحدث عن التفاوض في الوقت الذي تواصل فيه ما وصفه بـ"الاعتداءات" ضد إيران، مشيراً إلى أن هذا التناقض يمثل أحد الأسباب الرئيسية للتوتر وعدم الاستقرار الإقليمي.

وفي سياق متصل، قال إن قادة الولايات المتحدة "يدورون في حلقة مفرغة"، مضيفاً أنهم "لن يتمكنوا من تعويض ما يرونه من إذلال وهزائم".

وجاءت التصريحات رداً على تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستهداف البنية التحتية النفطية الإيرانية، حيث شدد المسؤول العسكري الإيراني على أن "تصدير الطاقة للجميع أو لا أحد"، في إشارة إلى احتمال تأثر حركة الطاقة في المنطقة حال تعرض المنشآت الإيرانية للاستهداف.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن وتبادل التهديدات بين الجانبين، وسط مخاوف من انعكاسات أي تصعيد جديد على أمن المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.

المصدر / فلسطين أون لاين