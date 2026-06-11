سرايا القدس تتبنى عملية جنين

أعلنت سرايا القدس – كتيبة جنين، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن تنفيذ عملية استهدفت قوة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، مؤكدة وقوع إصابات في صفوف قوات الاحتلال.

وقالت السرايا، في بلاغ عسكري: إن مقاتلي سرية الهندسة تمكنوا صباح الخميس، من تفجير عبوة ناسفة أرضية جرى تجهيزها مسبقاً بتشريكة ميكانيكية، واستهدفت دورية إسرائيلية خلال تحركها في المدينة.

وأضافت أن العملية أسفرت عن "إصابات مؤكدة" في صفوف القوات الإسرائيلية.

وأكدت سرايا القدس أن العملية تأتي في إطار "تكتيكات ميدانية جديدة" أدخلتها لمواجهة الإجراءات والتدابير التي تتخذها قوات الاحتلال على الأرض خلال عملياتها العسكرية في جنين ومخيمها.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه مدينة جنين ومخيمها تصعيداً ميدانياً متواصلاً، وسط عمليات عسكرية متكررة لقوات الاحتلال.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق من اليوم، إصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي آخر بجروح طفيفة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية خلال نشاط ميداني في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش: إن الانفجار وقع أثناء تنفيذ القوات نشاطاً عملياتياً في منطقة مدينة جنين، ما أدى إلى إصابة الضابط بجروح وُصفت بالخطيرة، فيما أصيب جندي آخر بجروح طفيفة، قبل أن يتم إجلاؤهما لتلقي العلاج.

المصدر / فلسطين أون لاين