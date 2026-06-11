طالع جدول مباريات كأس العالم 2026 وأكثرها إثارة

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2026، الخميس، بمواجهة افتتاحية تجمع المنتخب المكسيكي بنظيره الجنوب أفريقي على ملعب أزتيكا، إيذاناً ببدء النسخة الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخباً.

ويشهد الأسبوع الأول من البطولة سلسلة من المواجهات القوية، أبرزها لقاء البرازيل مع المغرب، وألمانيا أمام تركيا، وفرنسا ضد السنغال، إلى جانب مواجهة مرتقبة تجمع إنجلترا بغانا، والأرجنتين بالأردن، والبرتغال بأوزبكستان.

كما تتجه الأنظار إلى مواجهات عربية بارزة، حيث يستهل المنتخب القطري مشواره أمام البوسنة ثم يواجه المكسيك، فيما يلتقي المنتخب السعودي مع أوروغواي وإسبانيا، ويخوض المنتخب المصري مواجهات أمام بلجيكا ونيوزيلندا، بينما يواجه المنتخب الأردني منتخبات السنغال والجزائر والأرجنتين.

ويتضمن جدول البطولة مباريات قوية على مدار النصف الثاني من شهر يونيو، من بينها البرازيل أمام إسكتلندا، والولايات المتحدة ضد تركيا، والأرجنتين أمام النمسا، وإنجلترا ضد كرواتيا، في ظل تنافس محتدم على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وتختتم مباريات دور المجموعات في 28 يونيو بسلسلة من اللقاءات المهمة، أبرزها الأرجنتين أمام الأردن، والنمسا ضد الجزائر، وإنجلترا أمام بنما، والبرتغال ضد كولومبيا، في وقت تتطلع فيه المنتخبات الكبرى إلى حسم التأهل مبكراً وتجنب مفاجآت الدور الأول.

ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم انطلاقة البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط توقعات بأن تكون النسخة الحالية الأكثر إثارة وتنافسية في تاريخ كأس العالم.





المصدر / فلسطين أون لاين