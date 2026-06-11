بدران: مفاوضات القاهرة حققت "تقدماً حقيقياً" وسط حالة من التوافق الفلسطيني

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس وعضو وفد المفاوضات حسام بدران أن اللقاءات الجارية بين القوى والفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة تسير في أجواء إيجابية وبنّاءة، مشيراً إلى وجود توافق على موقف وطني موحد تجاه خارطة الطريق المقدمة لتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال بدران، في تصريح صحفي الخميس، إن الحركة تواصل أيضاً لقاءاتها مع الوسطاء "بروح إيجابية ومسؤولة" بهدف إنجاح الجولة الحالية من المفاوضات، وحماية الشعب الفلسطيني، وإفشال أهداف ومخططات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن جولة المباحثات الحالية حققت "تقدماً حقيقياً يمكن البناء عليه"، معتبراً أن ذلك يشكل فرصة لدفع الجهود الرامية إلى وقف العدوان وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.

ودعا بدران المجتمع الدولي والوسطاء إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف ما وصفها بالانتهاكات والجرائم المرتكبة في قطاع غزة، والالتزام الكامل بتعهداته واستحقاقاته ضمن مسار التفاهمات المطروحة.

وتأتي تصريحات بدران في ظل حراك سياسي ومشاورات متواصلة تشهدها القاهرة بمشاركة فصائل فلسطينية ووسطاء إقليميين ودوليين، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن المرحلة المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين