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عبر "USSD".. بنك فلسطين يتيح التحويل إلى المحافظ الإلكترونية دون إنترنت

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عبر "USSD".. بنك فلسطين يتيح التحويل إلى المحافظ الإلكترونية دون إنترنت

11 يونيو 2026 . الساعة 16:28 بتوقيت القدس
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الخدمة تُمكّن المستخدمين من تحويل الأموال مباشرة من حساباتهم في بنك فلسطين إلى المحافظ الإلكترونية

أعلن بنك فلسطين عن تحديث جديد لخدماته الرقمية، يتيح للعملاء إجراء عمليات الدفع والتحويل إلى المحافظ الإلكترونية المختلفة، بما في ذلك "بال باي" و"جوال باي"، عبر خدمة USSD دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

وأوضح البنك أن الخدمة تُمكّن المستخدمين من تحويل الأموال مباشرة من حساباتهم في بنك فلسطين إلى المحافظ الإلكترونية، إلى جانب إمكانية تسديد الفواتير المختلفة بسهولة وسرعة من خلال طلب الرمز #267* واتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

ويأتي هذا التحديث في إطار جهود البنك لتطوير خدماته الرقمية وتوسيع خيارات الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تسهيل المعاملات المالية وتعزيز الوصول إلى الخدمات المصرفية في مختلف الظروف، بما في ذلك الحالات التي يتعذر فيها استخدام الإنترنت.

وأكد البنك أن الخدمة متاحة عبر الهواتف المحمولة من خلال تقنية USSD، ما يوفر وسيلة آمنة وسهلة لإجراء المعاملات المالية الأساسية في أي وقت ومن أي مكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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