إعلان توظيف: فرص عمل مؤقتة في مجال جمع النفايات بمحافظات خانيونس ورفح والوسطى

تعلن وزارة الحكم المحلي، بالتعاون مع مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظات خانيونس ورفح والوسطى، وبشراكة استراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، عن فتح باب التسجيل للراغبين في العمل ضمن برنامج التشغيل المؤقت لجمع النفايات.

يهدف المشروع إلى تعزيز خدمات النظافة العامة عبر تنفيذ عمليات الجمع الأولي للنفايات من الشوارع ومخيمات النزوح في المحافظات المذكورة، وترحيلها إلى المواقع المخصصة لها.

الوظائف المتاحة:

1. عامل جمع نفايات: للقيام بعمليات الجمع باستخدام الأدوات البسيطة.

2. عامل نظافة مع عربة كارو: (يجرها حيوان: حصان أو حمار) مجهزة بصندوق لجمع ونقل النفايات.

الشروط والمعايير العامة للتقديم:

* الفئة العمرية: أن يكون المتقدم بين (18 – 55) عاماً.

* النطاق الجغرافي: أن يكون المتقدم من سكان محافظات (خانيونس، رفح، أو الوسطى).

* الوضع الوظيفي: ألا يكون المتقدم موظفاً في أي جهة حكومية أو غير حكومية، ولا يتقاضى دخلاً ثابتاً.

* القيود العائلية: لا يُسمح بقبول أكثر من فرد واحد من العائلة المباشرة (أب، ابن، أخ).

* برامج اليونيسف: ألا يكون المتقدم مشاركاً في أي برنامج مشابه ممول من منظمة اليونيسف حالياً.

* المتطلبات الفنية:

* التمتع بالقدرة الجسدية والمهارات اللازمة للعمل.

* لعمال العربات: يجب أن تكون العربة مزودة بصندوق، وأن يكون الحيوان بصحة جيدة وخالياً من الإصابات.

* هام: يُفضل امتلاك محفظة إلكترونية (PALPAY) فعّالة ومسجلة باسم المتقدم لضمان استلام المستحقات.

مواعيد وآلية التقديم:

* فترة التسجيل: يبدأ التقديم من 10 يونيو 2026، وينتهي يوم 13 يونيو 2026 الساعة 1:00 ظهراً.

* رابط التقديم: يمكنكم تقديم الطلبات إلكترونياً عبر الرابط التالي: انقر هنا

ملاحظات هامة:

* يُمنع التسجيل في أكثر من مدينة؛ وتكرار الاسم سيؤدي إلى استبعاد الطلب.

* التسجيل لا يعني القبول النهائي؛ حيث تخضع عملية الاختيار لمعايير دقيقة تشمل توفر التمويل والالتزام.

* من المتوقع بدء تنفيذ المشروع في نهاية شهر يونيو 2026.

المصدر / فلسطين أون لاين