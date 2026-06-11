وزارة الصحة: سفر 26 مريضًا و46 مرافقًا للعلاج خارج قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة مغادرة 26 مريضاً يرافقهم 46 مرافقاً عبر معبر رفح، لاستكمال رحلة علاجهم في الخارج.

وذكرت الوزارة في بيان لها، الخميس، أن لجنة التحويلات الطبية بوزارة الصحة تواصل جهودها المكثفة في إدارة ومتابعة ملف سفر المرضى، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات المغادرة للحالات التي تستدعي العلاج خارج القطاع.

وأكدت أن أعداداً كبيرة من المرضى والجرحى ما زالت بانتظار السماح لها بالسفر لتلقي العلاج، مجددةً دعوتها إلى تسريع إجراءات خروجهم بما يضمن حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب، ويحفظ حقهم في العلاج والحياة.

المصدر / فلسطين أون لاين