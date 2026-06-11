وزارة التنمية الاجتماعية تعلن بدء صرف مساعدات نقدية طارئة لـ 3,255 أسرة في غزة

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في دولة فلسطين، اليوم الخميس الموافق 11 يونيو 2026، عن إطلاق دفعة جديدة من المساعدات النقدية الطارئة للأسر الأكثر احتياجاً في قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة بالتعاون والتنسيق المشترك مع المجلس الأعلى للإغاثة والقوى والفصائل الفلسطينية، في إطار الجهود الرامية لدعم الفئات المتضررة والهشة.

تفاصيل المساعدة النقدية

وأوضحت الوزارة أن المساعدة النقدية تبلغ قيمتها 500 شيكل لكل أسرة، وتُصرف لمرة واحدة فقط. ويستفيد من هذه الدفعة 3,255 أسرة من الفئات المستحقة والأكثر احتياجاً، بشرط ألا تكون قد استفادت من مشاريع مساعدات سابقة.

الفئات المشمولة بالمساعدة

حددت الوزارة الفئات المستهدفة للاستفادة من هذا المشروع وفق التصنيفات التالية:

* فئة المعالجة الميدانية السابقة:** وتشمل الأسر التي لم تستلم مساعدات ضمن مشروعي "نحن سندكم (1)" و"نحن سندكم (2)".

* ذوو الاحتياجات الطبية الخاصة والأمراض المزمنة: (مرضى الأورام والسرطان، مرضى الفشل الكلوي، مرضى التلاسيميا، ومرضى حساسية القمح "السيلياك").

* ذوو الإعاقة الشديدة (حالات الشلل الكامل أو الجزئي، حالات البتر، حالات فقدان البصر الكامل، ومصابو متلازمة داون).

* الحالات الاجتماعية والإنسانية الطارئة: (أسر الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال بعد تاريخ 7 أكتوبر، أسر المفقودين بعد تاريخ 7 أكتوبر، والأرامل اللواتي توفي أزواجهن بعد تاريخ 7 أكتوبر).

تنويه هام للمستفيدين

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن عملية اختيار الأسر المستفيدة تمت وفق أنظمة تدقيق وفلترة دقيقة لبيانات معتمدة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكل شفافية وعدالة.

كما نوهت الوزارة إلى أنها ستقوم بإرسال رسائل نصية (SMS) إلى هواتف المستفيدين، تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بمكان وآلية صرف المساعدة النقدية.





المصدر / فلسطين أون لاين