رسالة مؤثرة من أسير مقدسي في سجنه لأهله: "أنا صامد"

نقل المحامي حسن عبادي، رسالة مؤثرة من الأسير المقدسي محمد حسن خليل حماد من مخيم قلنديا بالقدس، إلى أهله.

وفي عنوان عريض مختصر طالب الأسير بإيصاله لأهله قائلا: "أنا صامد في سجني.. انقلوا هذه الرسالة إلى أهلي"، مطمئنا في ذات الوقت أهله على صحته.

ورغم هذا الاطمئنان، أكد الأسير المقدسي في رسالته أن الأسرى يعيشون ظروفاً صحية صعبة بسبب عدم تقديم العلاج اللازم لهم من قِبل إدارة السجون.

وتحدث عن ظروف اعتقاله الصعبة، مشيرًا إلى نقص الطعام، وعمليات القمع المتكررة التي تستهدف بعض الغرف، والصعوبة الكبيرة في التواصل، والعزل عن العالم الخارجي.

والأسير حماد معتقل منذ نوفمبر 2024، فيما اعتقل في 3 مايو الماضي الاحتلال زوجته الصحفية إسلام عمارنة (أم لطفلة) بعد مداهمة منزل والدها في مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم، ومازالت رهن الاعتقال.

المصدر / فلسطين أون لاين